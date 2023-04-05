18:31 5 апреля после завершения встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в расширенном составе состоялась церемония подписания документов. Об этом сообщает «Азертадж».

«Соглашение между Правительством Азербайджана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области землеустройства, земельных отношений, кадастра, геодезии, картографии, дистанционного зондирования земли и геоинформационных систем» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин.

«Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджана и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр внутренних дел Республики Таджикистан Рахимзода Рамазон.

«Протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Азербайджаном и Республикой Таджикистан» подписали посол Азербайджана в Республике Таджикистан Алимирзамин Аскеров и глава Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан Каримзода Хуршед.

«Меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга Азербайджана и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана о сотрудничестве по обмену финансово-разведывательной информацией в сфере легализации денежных средств, связанными с ним предикатными преступлениями и финансировании терроризма» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хокимшо.

«План мероприятий по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Республики Таджикистан до 2025 года» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завхизода Завки.

«Дорожную карту по усилению сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2024 годы» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Хакимзода Курбон.

«Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2023-2024 годы» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин.

«Меморандум о культурном сотрудничестве между Министерством культуры Азербайджана и Министерством культуры Республики Таджикистан на 2023-2024 годы» подписали первый заместитель, исполняющий обязанности министра культуры Азербайджана Адиль Керимли и министр культуры Республики Таджикистан Давлатзода Зулфия.

«Проект соглашения между Министерством экономики Азербайджана и Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в области инвестиций, продвижения стартапов и предпринимательства» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Кодирзода Саъди.

«Меморандум между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области туризма» подписали посол Азербайджана в Республике Таджикистан Алимирзамин Аскеров и председатель Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Муминзод Камолиддин.

«Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Азербайджана и Национальным банком Таджикистана» подписали председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов и председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хокимшо.

«Меморандум о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана и Государственным унитарным предприятием «Таджинвест» при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Кодирзода Саъди.

«Протокол об установлении побратимских связей между городом Шуша Азербайджана и городом Исфара Республики Таджикистан» подписали представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и председатель города Исфара Республики Таджикистан Баховаддин Баходурзода.

«Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего предпринимательства Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан» подписали председатель правления Агентства развития малого и среднего предпринимательства Азербайджана Орхан Мамедов и председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Джамшед Джумахонзода.

1 из 14 - +

***

16:49 В Душанбе по окончании встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе состоялась церемония подписания документов.