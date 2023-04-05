Власти Турции приняли решение закрыть воздушное пространство страны для всех самолетов из иракского Сулейманийе, турецкие самолеты также не будут летать на территорию региона. Об этом сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на заявление вице-премьера Турции Бекира Боздага.

Решение было принято в ходе заседания Совета национальной безопасности, которое прошло в президентском дворце в Анкаре. На встрече также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Совет национальной безопасности обсуждал ситуацию в Сирии и на севере Ирака.

Помимо решения о закрытии воздушного пространства Совет национальной безопасности предложил позволить войскам Багдада взять под свой контроль наземный пропускной пункт Ибрагим Халлиль на границе Турции.