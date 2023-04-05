Дроны, которыми регулярно атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины из-за чего периодически остается без электричества и Республика Молдова, ввозят в Россию из Ирана благодаря сотрудничеству с Арменией, обращают внимание украинские СМИ со ссылкой на аналитические доклады.

Как передает IPN, в одном из обзоров украинского издания Telegraf приводятся данные, что «США предупреждали Армению о ее тесных отношениях с Ираном и Россией, в том числе во время визита главы ЦРУ в Армению летом 2022 г, он предупреждал держаться подальше от тесного военного союза между Ираном и Россией, но Армения проигнорировала».

Журналисты приводят цитаты из международных изданий, включая также публикацию в польском издании New Eastern Europe, где говорится, что «Иран поддерживает войну России против Украины при поддержке Армении, которая помогает Москве обходить санкции, поставляя иранские беспилотники и ракеты через армянское воздушное пространство и аэропорты. Iran Air Cargo, дочерняя компания Iran Air, совершила полеты из ереванского аэропорта «Звартноц» в Москву. Россия использовала эти иранские беспилотники и ракеты для террористических атак на украинскую инфраструктуру».

«Армения не просто выполняет роль крупного хаба поставок в Российскую Федерацию санкционной продукции и базы военно-технического снабжения агрессии против Украины, но и служит военно-логистической опорой российско-иранского альянса», – сообщает Telegraf.

Украинские журналисты приводят также выдержки из официальных источников.

«30 октября 2022 года Минобороны Армении признало, что Иран поставлял ударные дроны, и в том же месяце иранцы безвозмездно передали армянам 600 ракет. А 1 ноября Пашиняна принимали в Тегеране: был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики».

«Резко повысился товарооборот между двумя странами: в 2022 году экспорт из Армении в Иран составил $111,2 млн – на 70% больше показателей предыдущего года; иранский импорт в Армению составил $599,7 млн – увеличение на 37%», – говорится в обзоре.

«На фоне агрессии Кремля против Украины интенсивно укреплялось военное партнерство Армении с Россией: Москву посетили министр обороны Армении (четыре раза), секретарь Совбеза (дважды), начальник Генштаба. В сентябре были проведены совместные военные учения, в декабре – подписано соглашение о военном сотрудничестве на 2023 год. А уже в феврале 2023 года года Комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении ратифицировала соглашение о сотрудничестве спецслужб двух стран в области информационной безопасности – очень символично на фоне объединения усилий Украины с западными партнерами в этой сфере в целях противодействия угрозам со стороны РФ», – пишет украинский источник, уточняя, что Ереван налаживает тесные контакты и с Кремлем.

«С начала войны в Украине армянский премьер Никола Пашинян пять раз посещал РФ, шесть раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и 18 раз (!) общался с ним по телефону», – приводят цифры авторы статьи.