Президент Владимир Зеленский сегодня в Польше встретился с коллегой Анджеем Дудой. Церемония проходит у Королевского замка в Варшаве.

***

10:44 Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской сегодня с официальным визитом прибыл в Польшу.

Этот визит стал третьим выездом президента за границу и первым анонсированным с начала войны.

Как сообщили в канцелярии президента Польши, после официальной встречи гостей президентом Анджеем Дудой и его супругой, лидеры стран проведут переговоры в президентском дворце. После этого пройдут переговоры делегаций.

Руководитель бюро международной политики при канцелярии президента Марчин Пшидач сообщил, что во время переговоров стороны коснутся «всего спектра польско-украинских отношений, начиная с политики безопасности», также будут подниматься и исторические вопросы.

Совместное выступление Анджея Дуды и Владимира Зеленского запланировано на 18:00.