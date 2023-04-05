Minval.az из достоверных источников стали известны подробности событий, происшедших вечером 4 апреля на дороге Лачин-Шуша-Ханкенди. Вечером 4 апреля, в 18-15 по местному времени, к месту проведения акции азербайджанских гражданских активистов подъехали очередные автомобили РМК.

Там находились не только женщины и дети, но и мужчины вполне призывного и боеспособного возраста. И самое главное, вопреки установившемуся порядку, проезд очередной группы «гражданских лиц» в кавычках и без не был согласован с азербайджанской стороной. Ситуацию пришлось прояснять на месте, а это уже потребовало времени. Дорога из Геруса к городу Шуша уже занимает около двух часов. Добавьте сюда несколько часов переговоров с экоактивистами, неизбежный стресс, усталость — неудивительно, что трое пассажиров почувствовали себя плохо.

А с этого момента события пошли не по сценарию. Вместо того, чтобы устраивать «жёсткую проверку», укладывать пассажиров автобусов лицом в землю и вообще играть по жёсткому сценарию, «зловредные азербайджанцы» организовали медицинскую помощь на месте. А затем азербайджанская карета «Скорой помощи» доставила пациентов в одну из клиник Ханкенди.

И вот тут нельзя не спросить: что это было?

Как утверждают, в 1997 году Айман аз-Завахири, будущий преемник бен Ладена и лидер «Аль-Каиды», был задержан в Дагестане. Он пытался проехать в Азербайджан, не имея азербайджанской визы, и на полном серьезе утверждал: он через шесть лет после распада СССР не знал, что российской визы для въезда в Азербайджан мало. Стоило ли ему верить — большой вопрос. Но росмиротворцы, которые каждый день проводят через пикет по несколько своих автомобилей, не знать о порядке согласования не могли в принципе. И если автобусы, где мужчин боеспособного возраста немного разбавили женщинами и детьми, подъехали к месту пикета без согласования — одно только это уже говорит о спланированной провокации, где устроителями и дирижёрами выступили именно росмиротворцы, а «простым армянам» была отведена роль статистов. Точнее, «мальчиков для битья». Впрочем, насколько «простыми и рядовыми» были пассажиры автобусов, еще предстоит выяснить. И не исключено, что здесь тоже будут небезынтересные новости.

Возможно, устроители провокации полагали, что ведут «беспроигрышную игру»; Если автомобили развернут обратно — можно будет громко визжать о «блокаде», «разделённых семьях» и т.д. Если азербайджанцы войдут в автобусы и начнут проверять пассажиров — дети как по команде начинают плакать, женщины — голосить и хлопаться в обморок, что опять даст повод визжать о «блокаде», «терроре против гражданского населения» и т.д. Показательно, что вместе с «простыми армянами», «разделёнными семьями» и т.д. в автобусах ехали и заранее «прикреплённые» журналисты, и уже с началом ожидания на месте проведения гражданской акции из автобуса выползли две дамочки и принялись в плотном кольце давать интервью находившимся вместе с ними журналистам.

Но навязать азербайджанской стороне свой сценарий провокаторам не удалось. И государственные органы, и участники акции провялили и выдержку, и хладнокровие, не позволив втянуть себя в грязную игру. И в результате армянской пропаганде приходится «раздувать слона», не имея даже «мухи». «Омбудсмен» сепаратистов Гегам Степанян рассказывает душещипательные истории: ах, «азербайджанцы ворвались в автобус», ах, «несколько пассажиров упали в обморок»… Армянская пропаганда попыталась даже опровергнуть факт доставки пациентов в больницу на азербайджанской «скорой» — дескать, пассажиров доставили в больницу миротворцы на своей «скорой помощи». Но не учли, что к этому моменту в сети уже появились фотографии азербайджанской «Скорой помощи» с госномерами и геопозицией. Так что армянские фейки по закону бумеранга ударили по тем, кто их «запустил».

Понятно, что эта история оставляет ощущение «дежавю».

В январе 2023 года из Геруса в Ханкенди через место проведения акции провезли автобус с 19 армянскими подростками, которые отправились в Ереван на «Детское Евровидение» и застряли в Армении — армянская сторона ну никак не желала согласовать их проезд с азербайджанской стороной. В конце концов на уступки пойти пришлось, но из проезда раздули очередной фейк. Как вопил тогда Гегам Степанян, «азербайджанцы в масках ворвались в автобус», в результате один мальчик упал в обморок (!). Через несколько часов в обморок «падала» уже девочка. А на появившихся в сети видеокадрах — никакой жёсткой проверки, беглый осмотр салона прямо от двери, никаких обмороков. Одному мальчику предлагают упаковку сока, он отказывается. И все.

Можно, конечно, воздержаться от ироничных параллелей между «страшилками» об обмороках при проверке автобусов и признанием Анны Акопян об 11 тысячах дезертиров в армянской армии, и не задавать вопросов насчет «боевого духа», «львов со стальными сердцами» и т.д. Но нельзя не заметить, что новую провокацию росмиротворцы и армянские националисты устроили как раз в то время, когда армянская сторона безнадёжно проиграла «дорожную войну». Азербайджан не только контролирует Лачинскую дорогу. Под контролем ВС Азербайджана находятся уже и грунтовые дороги типа Ханкенди-Халфали-Туршсу. Провозить по ним оружие, мины и призывников не получится. Остается только пытаться раскручивать миф о «блокаде» и «гуманитарной катастрофе», время от времени подкидывая аудитории свежие слезливые россказни и видеокадры. Но на сей раз провокационный балаган благодаря профессионализму и выдержке азербайджанской стороны ударил по его организаторам. Которые оказались дешёвыми фейкометами.

И смеем заверить: такое происходит не в первый и не в последний раз.

Отдел политики