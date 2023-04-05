Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что все завидуют турецкой стороне из-за способности президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживать контакты как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, передает Anadolu.

По словам Чавушоглу, все ценят беспристрастную позицию Турции. Министр подчеркнул, что турецкая сторона не даст пропасть своим усилиям в контексте украинского конфликта, не намерена вступать в него и переходить к предвзятой политике.

Чавушоглу напомнил, что «зерновая сделка» была заключена именно в Стамбуле, и назвал посредничество Турции «брендом».