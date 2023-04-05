В Баку ссора двух братьев закончилась пожаром в квартире.

Так, Азизов Фаиг Таир оглу, проживающий по адресу Азадлыг 4, квартира 6, поссорился со своим братом Халигом.

Халиг Азизов в интервью АПА рассказал, что уходя брат сжег отцовское имущество. Поводом для ссоры послужило то, что брат попросил у него денег. Во время инцидента Халиг Азизов вместе с матерью находился в своей квартире.

В связи с пожаром на место были привлечены сотрудники противопожарной службы МЧС. Пламя было предотвращено. Одна из комнат полностью сгорела. Остальные части квартиры были защищены от огня.

На место были привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции.

В настоящее время изучаются подробности инцидента.