Наступление российских войск не достигло поставленных целей. В то же время враг с начала полномасштабного вторжения в Украину потерял лучшие подразделения своей армии.

Об этом говорится в заявлении представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.

— Ключевые задачи, которые Кремль ставил перед своим оккупационным корпусом, проваленные в очередной раз — это выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Мы видим, что в очередной раз эти задачи и сроки провалены, — заявил разведчик.

Он отметил, что российское наступление на востоке не смогло сломить оборону Украины. Первой причиной неудач россиян была мощная оборона ВСУ и сопротивление украинцев. Кроме того, по словам Юсова, Россия потеряла на войне лучшие подразделения и технику.

— Лучшая часть российской армии уже уничтожена после 24 февраля на территории Украины. То же касается лучшей части техники и вооружения рашистов. Да, у них остается немалый мобилизационный потенциал, остается много преимущественно старых образцов вооружения в консервации. Но это все не может компенсировать потери, — сказал Юсов.