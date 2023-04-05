Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал руководителя офиса ЮНЕСКО в Аддис-Абебе Риту Биссонаут и генсеков национальных комиссий ЮНЕСКО Гвинейской Республики, Конго, Кот-Д’Ивуара, Нигера, Бенина, Того, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Габона о ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Министр проинформировал гостей о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период в регионе. Отмечено, что, несмотря на совершение Арменией в постконфликтный период военно-политических провокаций, препятствующих мирному процессу, Азербайджан полон решимости продвигать мирную повестку дня.