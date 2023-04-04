Сын экс-президента Америки Дональда Трампа прокомментировал арест своего отца. Об этом сообщает издание «Известия».

После того, как суд в Нью-Йорке арестовал Дональда Трампа в зале заседания, куда бывший американский президент приехал, чтобы ему предъявили обвинение, сын вступился за отца. В своих социальных сетях Дональд Трамп-младший опубликовал перевернутый флаг Соединенных Штатов Америки. Таким образом сын политика высказал несогласие с действиями американских властей по отношению к его отцу.

