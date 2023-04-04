Бывший президент США Дональд Трамп в связи со своим арестом и предъявлением обвинений заявил, что не может поверить, что такое происходит в Америке.

«Направляюсь в суд нижней части Манхэттена», — написал Трамп во вторник в социальной сети Truth Social, назвав ситуацию сюрреалистичной. «Они собираются арестовать меня. Не верится, что это происходит в Америке», — отметил он, сопроводив публикацию своим главным политическим лозунгом MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский язык — «Сделаем Америку вновь великой»).