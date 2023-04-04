Глава венгерского МИД Петер Сийярто полагает, что приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на встречу руководителей дипломатических ведомств стран НАТО подрывает единство альянса. Об этом Сийярто написал в соцсети.

«Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников внутри НАТО, но мы принимаем участие в заседании в знак конструктивности», — заявил глава венгерского МИД.

Он подчеркнул, что Венгрия поддержит стремление Киева стать членом НАТО лишь в случае, если украинские власти «вернут закарпатским венграм те права, которые у них были до 2015 года».

Сийярто призвал представителей альянса избегать прямого столкновения с Россией.