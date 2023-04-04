В Пентагоне заявили, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд.
AP Об этом сообщает ТАСС.
В новый пакет помощи будут включены:
— боеприпасы для ПРО Patriot («Пэтриот»),
— РСЗО HIMARS («Хаймарс»),
— артиллерийские снаряды,
— боеприпасы для комплексов NASAMS («Нейсемс»),
— танки,
— средства борьбы с беспилотниками,
— около 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов,
— радары ПВО,
— 11 тактических машин для эвакуации техники;
— 61 танкер с тяжелым топливом;
— 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;
— гранатометы.
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