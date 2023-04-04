В Пентагоне заявили, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд.

AP Об этом сообщает ТАСС.

В новый пакет помощи будут включены:

— боеприпасы для ПРО Patriot («Пэтриот»),

— РСЗО HIMARS («Хаймарс»),

— артиллерийские снаряды,

— боеприпасы для комплексов NASAMS («Нейсемс»),

— танки,

— средства борьбы с беспилотниками,

— около 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов,

— радары ПВО,

— 11 тактических машин для эвакуации техники;

— 61 танкер с тяжелым топливом;

— 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;

— гранатометы.