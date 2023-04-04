Обсуждены направления сотрудничества Азербайджана и США в области расширения сотрудничества, диверсификации энергетики, трансфера технологий, логистики, «зеленой» энергии и цифровой экономики.

Согласно информации Минэкономики, первый заместитель министра Эльнур Алиев на встрече с помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом отметил развитие экономико-торгового партнерства с США.

На встрече было отмечено, что США инвестировали в экономику Азербайджана более 18 млрд. долларов. Торговая палата США-Азербайджан является эффективным механизмом для развития инвестиционного сотрудничества, налаживания двусторонних деловых связей.