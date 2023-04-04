НПО Азербайджана обратились к генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с минной угрозой.

В письме говорится, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы препятствуют возвращению вынужденных переселенцев в родные места.

Авторы письма подчеркивают, что разминирование является одним из первичных условий для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

«Именно поэтому Азербайджан решил применить национальную Цель устойчивого развития по разминированию. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для мирного населения, и создают преграды для социально-экономического прогресса во всем мире. Чтобы добиться Целей устойчивого развития в глобальном масштабе важно поощрение разминирования. Азербайджан предлагает новые и особые Цели устойчивого развития по гуманитарному разминированию», — говорится в письме.