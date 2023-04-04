Французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии Forbes USA.

Американский Forbes опубликовал 37-й ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира. Впервые список возглавил владелец LVMH Бернар Арно, состояние которого оценили в $211 млрд. В 2022 году он занимал лишь третью строчку с капиталом в $158 млрд, уступая главе Tesla, SpaceX и Twitter Илону Маску ($219 млрд) и основателю Amazon Джеффу Безосу ($171 млрд).

Маск, возглавлявший рейтинг в прошлом году, опустился на второе место ($180 млрд), а Безос замкнул тройку лидеров ($114 млрд).

Четвертую строчку занял основатель Oracle Ларри Эллисон ($107 млрд), а пятым стал глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($106 млрд).