В ИРИ устроили новую провокацию против азербайджанских дипломатов. Прямо напротив генконсульства Азербайджана в Тебризе появились флаги и постеры организации «Хусейниюн».



Как сегодня признают многие эксперты, это боевое крыло иранской «пятой колонны», которую ее соучастники очень любят называть «исламским сопротивлением в Азербайджане». Создавать группировку, по некоторым данным, еще в 2015-2016 годах начал небезызвестный Тохид Ибрагимбейли, тот самый, который в 2020 году заявил, что он-де не поддерживает Азербайджан в войне, потому как Азербайджан опирается на поддержку Израиля.

Действовали по накатанной схеме: сначала вербовали студентов, главным образом тех, кто обучался в иранском городе Кум, затем развернули вербовку уже в Азербайджане, используя где подкуп, где шантаж и угрозы. Затем потенциалах боевиков отправляли в Сирию, где те проходили террористическую подготовку и радикально-религиозную накачку, после чего через третьи страны возвращали в Азербайджан — с фальшивыми документами и «заданиями» террористического толка. Патронировал «операцию» небезызвестный генерал Касем Сулеймани. Во главе «Хусейниюн» стоят все те же Тохид Ибрагимбейли, Ровшан Асадов, Орхан Мамедов и Эльшад Гаджиев (Акрам Гаджизаде), которые регулярно мелькают на религиозно-политических акциях в ИРИ. Даже символику организации разработали в Иране, и она очень напоминает логотип ливанской «Хезболлах», той самой, которая на ливанских выборах выступает единым блоком с местной ячейкой «Дашнакцутюн».

И если теперь перед генконсульством Азербайджана в Тебризе появляется символика террористической организации, которую спецслужбы ИРИ создавали в Азербайджане и против Азербайджана — к такой «наглядной демонстрации угроз» следует отнестись серьезно. На фоне развязанной Ираном в Азербайджане кампании террора (а после покушения на депутата парламента Фазиля Мустафу сомнений в этом уже не осталось) — тем более. Наконец, не стоит забывать и о предыстории — совсем недавно в Тегеране было совершено нападение на посольство Азербайджана в ИРИ. Один сотрудник дипмиссии был убит, несколько человек получили ранения, и если бы не самоотверженность, мужество и профессионализм сотрудников службы безопасности, жертв было бы во много раз больше. Тогда власти ИРИ запустили крайне неубедительную версию, будто бы нападение — дело рук одиночки, который искал в дипмиссии сбежавшую жену.

На самом деле в Баку сразу заявили, что за терактом стоят власти ИРИ. Более того, уже тогда было заметно, что Иран не просто стремится, пардон, «подгадить». У тегеранской муллократии слишком впечатляющий список нападения на посольства и у себя в стране, и за рубежом, начиная с захвата заложников в посольстве США. Более того, как еще по горячим следам нападения на посольство Азербайджана отмечал Minval, слишком многое указывало на то, что на фоне нестабильности в ИРИ муллократия рассчитывала при помощи атаки на посольство выключить Азербайджан из игры.

Тогда власти Азербайджана приостановили деятельность дипмиссии в Тегеране, но генконсульство в Тебризе продолжает работу. И это, судя по всему, не на шутку нервирует «муллократию». Где явно не прочь добиться закрытия и консульства Азербайджана в Тебризе. Планируют ли там новую атаку на дипмиссию — вопрос, который стоило бы озвучить. Но какую бы официальную версию ни выдвинули в этом случае в Иране, муллократии уже не удастся «отмазаться» даже теоретически.

И если возможное новое нападение на дипмиссию — это все же предположение, то политическую ответственность за патронирование террора в Азербайджане и «фестиваль угроз» в виде размещения флагов «Хусейниюн» перед консульством Азербайджана Ирану придётся нести уже сейчас. И Азербайджан такого рода выходки не оставит без ответа.

А.Шакур