Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто завершил процесс присоединения, передав официальный документ госсекретарю США Энтони Блинкену в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Блинкен назвал вступление Финляндии в НАТО «историческим днем» и сказал, что этот переход произошел из-за войны российского президента Владимира Путина в Украине.

«Я склонен сказать, что это, возможно, единственное, за что мы можем поблагодарить господина Путина, потому что он в очередной раз ускорил то, что, как он утверждает, хочет предотвратить агрессией России», — сказал Блинкен.

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14:47 Финляндия официально стала членом НАТО.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в своем аккаунте в Twitter.

«Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», — объявил он.