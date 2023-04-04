Смерть при невыясненных обстоятельствах Гаджи Шахина 2 марта, нападение на гипермаркет 4 марта, перестрелка в Баку 9 марта и покушение на депутата 28 марта – звенья одной цепи.

Об этом заявил сегодня на заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж, передает АПА.

«Каким бы ни было оружие террора, его основное намерение состоит в том, чтобы получить власть над народом выше государства, нанести удар по общественной безопасности с помощью страха, паники и, таким образом, повлиять на государственную политику. Реакция президента Ильхама Алиева и уважаемой Мехрибан ханум на покушение была такой же, как и воля, проявленная во время войны 3 года назад. Заявление главы государства «с нами невозможно говорить языком ультиматума», говорит о том, что он не отступит от выбранного пути. Террористический акт направлен на подрыв доверия к политике, проводимой Азербайджаном для строительства мира», — сказал Захид Орудж.

Как отметил депутат Бахруз Магеррамов, он не сомневается, что в ближайшие дни Национальный совет объявит всех задержанных за террор против Фазиля Мустафы так называемыми «политическими заключенными».

Депутат сказал, что намерения иранских мулл, цель совершенного террористического акта ясны: «Но ни режим мулл, ни антинациональный совет не достигнут своей цели. Те, кто совершил террористический акт против Фазиля Мустафы, были задержаны за короткое время, тем самым Азербайджан дал ответ режиму мулл».

Заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли также отметил, что те, кто совершил террористический акт, были задержаны в короткое время. Он пожелал Фазилю Мустафе выздоровления.