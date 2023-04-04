Размещение в построенном аэропорту в Зангелане эскадрильи турецких F-16 окажет отрезвляющее воздействие на склонную к военным провокациям и террористическим акциям иранскую муллакратию. Об этом в своем «Фейсбуке» написал политолог, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков.

«В Армении уже 30 лет дислоцированы 24 российские МИГ-29 и два десятка ударных и транспортных вертолетов. Турецкие военные самолеты неоднократно участвовали в военных учениях на территории Азербайджана. Были они здесь и осенью 2020 года, в период второй карабахской войны. Их присутствие оказало сдерживающее воздействие на страны, намеревавшихся выступить в поддержку армян. В 2001 году демонстрационные полеты над Баку эскадрильи «Турецких звезд» привело в чувство Иран, чьи военные самолеты провокационно облетали азербайджанское геодезическое судно и нагло нарушали воздушное пространство Азербайджана. Видимо необходимо повторить этот урок, но в современной версии с постоянным базированием турецкой военной авиации. Не лишне в сотрудничестве с Израилем нарастить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны. Имея дело с таким соседом, как Иран и Армения, любые меры безопасности, не лишнее», – предложил Мусабеков.