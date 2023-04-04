Когда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что послов будут набирать по объявлению в интернете, многие были справедливо возмущены. Но глядя на посла Украины в Азербайджане, начинаешь думать, что уж лучше пусть будут послы или руководители, прошедшие самодельные курсы, как посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, нежели профессиональный дипломат, позорящий страну. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский политический деятель Борислав Береза, сообщает Minval.az.

«К чему все это? Я буду краток. Азербайджанец Гусейнов Саид Васиф оглу, проживавший в Украине, в 2022 году добровольцем пошел на войну, вступил в 57-ю бригаду ВСУ, но погиб летом прошлого года. Вслед за этим появилась некая неясная позиция нашего посольства и недовольства по поводу отсутствия помощи и поддержки семье погибшего со стороны украинского посольства в Баку. После обращения ряда азербайджанских депутатов посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский заявил, что Саид Гусейнов был наемником. Эти слова шокировали и возмутили азербайджанских парламентариев. Дело в том, что в боях за территориальную целостность Украины погибло уже более 30 этнических азербайджанцев. Оказывается, они все наемники?! Стоит ли еще говорить о том, что Каневский даже не удосужился похлопотать о вручении Гусейнову (посмертно) какой-нибудь украинской медали или ордена. Интересно, после всего этого сделают ли в нашем МИДе какие-нибудь выводы? Или не до этого будет?», — задался вопросами политик.