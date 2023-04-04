Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев заявил, что в селе Туг, поселке Гадрут, Агдаме вокруг крепости Шахбулаг ведутся проектные работы по созданию первичной туристической инфраструктуры.

«Работа по строительству туристического комплекса вокруг Суговушанского водохранилища продолжается. Считаем, что туризм будет одной из ведущих отраслей для обеспечения проживания людей», — сказал Нагиев во время выступления на церемонии открытия 19-й Азербайджанской международной выставки туризма и путешествий «AITF 2023», передает АПА.