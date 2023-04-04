Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы «Центральный Восточный Азери».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Теги: Ильхам Алиевплатформа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы «Центральный Восточный Азери».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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