Сегодня утром, 4 апреля, в Нидерландах пассажирский поезд, в котором находились не менее 50 человек, сошел с рельсов после столкновения с краном, сообщает Reuters.

Сообщается, что в результате аварии несколько десятков человек получили ранения. Бригады спасателей прибыли на место происшествия в деревне Ворсхотен недалеко от Гааги. По словам представителей экстренных служб, некоторым пострадавшим оказали помощь на месте, но большинство доставили в больницу.

Передний вагон ночного поезда, что следовал из Лейдена в Гаагу, после аварии сошел с рельсов и врезался в поле, второй вагон перевернулся, а третий – загорелся. Пожар оперативно ликвидировали. Голландские железные дороги сообщили, что поезда между Лейденом и некоторыми районами Гааги временно отменены из-за аварии.