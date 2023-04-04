Глава Чечни Рамзан Кадыров полагает, что участников митинга против строительства мечети в Москве следует отправить в окопы.

«Я все ждал, пока кто-нибудь скажет очевидную вещь о митингах против строительства мечети в Москве. Любую ситуацию всегда можно решить дипломатическим путём. Но буквально за несколько дней именно в этом вопросе началось нарочитое и активное раскачивание темы», — заявил Кадыров в своем телеграм-канале.

Если все эти участники митинга «всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперёд в окопы с автоматом», призвал Кадыров.

«Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину. Вот где русская земля сегодня нуждается в защите и в настоящих мужчинах! Это тебе не с микрофоном сытым и выспавшимся выступать на камеру», — написал глава Чечни.

Россия многонациональная и многоконфессиональная страна, защищать и охранять её должны все без исключения и деления на нацию или веру, заявил Кадыров.

«Именно это и происходит сегодня в зоне проведения СВО, где русский, чеченец, башкир, татарин, христианин, мусульманин стоят плечом к плечу, делят паёк, молятся Всевышнему в одном блиндаже. Вот там настоящие патриоты, настоящие защитники!» — отметил он.

А то, что сейчас возникло в сердце России, является, по словам Кадырова, «открытой провокацией, попыткой внести раскол между гражданами одной страны».

«Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Намеренно или нет — не важно. Это провокация! Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам», — заявил Кадыров.