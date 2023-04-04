Запад должен готовиться к распаду и развалу России, поскольку Советский Союз ранее уже потерпел поражение. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Times.

По его словам, саммит Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином в марте подтвердил то, во что Украина давно верила: Россия слаба и рискует развалиться на части.

«Запад не знает Россию, и Запад боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет», — заявил Данилов.

Он подчеркнул, что распад России будет «впечатляющим» и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

«Это исторический процесс, а историю не остановишь», — добавил секретарь СНБО.