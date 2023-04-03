В Сети появилось видео первых минут после врываю в кафе в Street Food Bar в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). На них запечатлена Дарья Трепова, которая и подарила военкору статуэтку со взрывчаткой.

Автор ролика рассказывает, что только что в баре произошёл взрыв и предполагает, что Татарский не выжил. Рядом с кафе — ошарашенная толпа свидетелей и участников творческого вечера, которым чудом удалось спасти. Раненые и истекающие кровью граждане, опасаясь второго взрыва, в спешке покидают помещение. Одна из них — Дарья Трепова, которая и преподнесла военкору подарок, начинённой взрывчаткой. На 1 минуте 23 секунде видео показано, как она пытается смешаться с толпой, и медленно уходит.

