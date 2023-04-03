Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бывший командующий Объединенной группировкой войск спецоперации Сергей Суровикин участвовал в разработке операции «Бахмутская мясорубка» по взятию Бахмута. Его слова приводит Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

«Решение на проведение бахмутской операции, так называемой «Бахмутской мясорубки», было принято командирами ЧВК «Вагнер». Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин в то время, когда он возглавлял группировку», — сказал Пригожин.

Глава ЧВК отметил, что «огромное количество решений» по данной операции он отвел бы на счет Суровикина.