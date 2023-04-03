«Барселона» не имеет возможности для того, чтобы вернуть Лионеля Месси в команду, однако надеется совершить это с помощью спонсоров. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

По данным репортера, каталонский клуб из-за правил финансового фейр-плей не может предоставить аргентинской звезде желаемый контракт. Поэтому руководство «сине-гранатовых» попробует обойти ограничения установленные Ла Лигой. В клубе ищут одного или нескольких толстосумов, которые помогут провернуть сделку.

Суть манипуляций состоит в следующем: «Барселона» может предложить Лео маленькую зарплату по контракту, а основную часть футболист будет получать от спонсора за предоставление каких-либо рекламных услуг.

При этом сам Месси уже всерьез рассматривает возможность возвращения в «Барселону». Аргентинцу не нравится отношение к нему фанатов ПСЖ, которое значительно испортилось после того, как Аргентина обыграла в финале чемпионата мира по футболу Францию.