В рамках 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве по инициативе Азербайджана единогласно принята резолюция «Продвижение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг».

Данную информацию приводит МИД Азербайджана.

65 стран, в том числе США, Китай, Япония, страны-члены Европейского Союза, Австралия, Канада, а также ряд стран Африки, Азии и Америки присоединились к упомянутой резолюции в качестве соавторов.

Целью выдвижения резолюции является продвижение в системе ООН принципа «прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг» на основе концепции ASAN Xidmət, которая является одним из важных достижений нашей страны в борьбе с коррупцией и стала международным брендом Азербайджана.