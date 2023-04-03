Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу уточнить, кто будет контролировать тактическое ядерное оружие в Беларуси, призвал ориентироваться на заявления Путина в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

«Я предлагаю вам ориентироваться на разъяснения Владимира Путина, которые он сделал в интервью Павлу Зарубину, он об этом там говорил, просто перечитайте», — сказал Песков.

«Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делали десятилетиями. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать», — сказал Путин в интервью, на которое ссылается Песков.

Отметим, что Лукашенко во время так называемого послания заявил, что будет контролировать ядерное оружие.

«Все будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь», — сказал Лукашенко.