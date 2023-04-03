Команды «Формулы-1» достигли договоренности об изменении формата проведения гоночного уик-энда, в том числе и Гран-при Азербайджана, включающих спринтерские гонки.

Перед Гран-при Австрии, который прошел в минувшие выходные, была подтверждена информация о том, что ведутся переговоры об изменении формата следующей гонки «Формулы-1», намеченной на 28-30 апреля в Баку. Гран-при Азербайджана станет первым в этом сезоне, в ходе которого будет организована спринтерская гонка.

По информации Racingnews365, 10 команд «Формулы-1» достигли договоренности об изменении двух квалификационных сессий. Согласно предложению, субботняя утренняя свободная практика будет заменена новой квалификационной сессией для спринта, а существующая квалификационная сессия, которая проводится в пятницу днем, останется для основного Гран-при.

Текущий же формат спринтерского уик-энда, который используется с момента его создания, предусматривает проведение первой свободной практики и квалификации для Гран-при в пятницу, второй свободной практики и спринта — в субботу, а затем Гран-при, как обычно, в воскресенье.