В воскресенье, 2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

Взрыв мог быть следствием внутриэлитных разборок. Он выгоден сторонникам введения военного положения, пишет в колонке для «МО» бывший спичрайтер Путина, политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.

В поиске ответа на вопрос, кому выгодно убийство военкора Владлена Татарского, эксперт проанализировал несколько версий событий.

Нельзя полностью отбрасывать версию, что теракт организовали российские спецслужбы, хотя он и выглядит как их провал.

«Можно предположить, — пишет Галлямов, — что кремлевская социология зафиксировала уменьшение числа граждан, одобряющих бомбежки [Украины] и рост количества недовольных ими, поэтому если раньше можно было бомбить без серьезных предлогов, то теперь лучше их себе обеспечить».

Если Кремль готовится к отступлению, то следует припугнуть Z-патриотов и военкоров: «данная публика склонна к истерике и фронде». В этом свете убийство Татарского — акт прочищения мозгов его коллег.

Но еще более логичной эксперту кажется версия, по которой убийство популярного военкора — шаг к эскалации и введению военного положения. Он дает больше козырей группе Патрушева и Сечина в их игре против более умеренных из окружения Путина («системных либералов» и «технократов»). «Нужно показать, что война идёт не только в Бахмуте, что враг уже глубоко в тылу», — отмечает Галлямов.