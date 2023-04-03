Нота посольства Ирана в Азербайджане на имя Министерства иностранных дел (МИД) была получена 3 апреля. В тот же день посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел в связи с указанным вопросом. Иранской стороне дана ​​ответная нота.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Подчеркнув, что упомянутое в ноте иранской стороны об азербайджанских СМИ не отражает объективности, иранской стороне была представлена ​​ответная нота, а также перечень ряда статей, опубликованных в иранских СМИ против Азербайджана.

Послу Ирана в нашей стране было заявлено, что оскорбительная, ложная, клеветническая и предвзятая информация об Азербайджанской Республике, ее государственных и правительственных деятелях, а также лживые заявления и выступления известных общественно-политических деятелей Ирана наносят ущерб отношения между нашими странами и вызывают недопонимание.

Кроме того, было отмечено, что возникшие в период отношений между нашими странами недоразумения всегда вызваны односторонними действиями иранской стороны, а последовательные и благонамеренные шаги азербайджанской стороны не находят должного ответа со стороны Ирана.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер по недопущению распространения ложной и предвзятой информации против Азербайджана в иранских СМИ», — сказал А.Гаджизаде.