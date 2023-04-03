В деле о террористическом нападении на депутата Фазиля Мустафу появились новые подробности.

Среди лиц, задержанных Службой государственной безопасности Азербайджана, оказался и брат скрывающегося в Иране и угрожавшего депутату Фазилю Мустафе смертью. Речь идет о Гусейнове Гусейне Рамиз оглу — брате Гусейнова Гасана Рамиз оглу.

Так, Гасан Гусейнов организовал отправку денежных средств Туралу Мамедову в обмен на выполнение заданий иранских спецслужб (Турал Мамедов был арестован за осуществление слежки в Азербайджане, ведение скрытых видеосъемок по заданным адресам по заданию иностранных спецслужб, отслеживание траектории движения объектов в воздушном пространстве специальным устройством, присланным из Ирана).

Выяснилось, что Гасан Гусейнов — племянник скрывающегося в Иране Искандера Гусейнова, обвиняемого в покушение на терроризм и государственную измену.