Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса передали Украине вооружений на €65 млрд и сейчас готовят программу многолетних военных поставок.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии заседания глав МИД стран альянса 4–5 апреля, передает ТАСС.

«Союзники дали 65 млрд евро военной помощи Украине, и я приветствую, что современные танки и другие бронетранспортеры начали прибывать в Украину», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что в дальнейшем члены альянса обсудят усиление поддержки Украины, в том числе ее Вооруженных сил и их переход от советских вооружений на западные.

«Я ожидаю, что министры согласуют начало работы над развитием многолетней программы для Украины», — сказал Столтенберг.