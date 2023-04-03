Недопустимо злоупотребление миссией Европейского союза в Армении для подрыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем.

Подробно проинформировав собеседника о постконфликтной ситуации в регионе, строительно-восстановительной деятельности Азербайджана, работах по открытию коммуникаций в регионе, в том числе усилиях по нормализации отношений с Арменией и продвижению мирной повестки, министр отметил, что уклонение Арменией от своих обязательств, регулярное осуществление военно-политических провокаций, сохранение минной проблемы наносят урон процессу миростроительства.

Байрамов отметил, что интенсификация совершаемых Арменией провокаций в период пребывания миссии ЕС в Армении вызывает беспокойство.