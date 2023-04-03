Российского президента Владимира Путина могут убить, чтобы прекратить войну против Украины, заявил экс-глава ЦРУ Джеймс Олсон.

В интервью британском таблоиду The Sun он отметил, что если Путин останется у власти, он никогда не откажется от войны, и поэтому путь к ее окончанию — это его убийство или свержение.

«Все идет совсем не так хорошо. Я считаю, что Путин сейчас находится в безвыигрышной ситуации. Если Путин останется у власти, будет долгая война, потому что он не сдастся — но я не думаю, что Путин останется у власти. Я считаю, что он будет отстранен от власти или его убьют. Я бы не исключал убийства. Я думаю, что вполне вероятно, что некоторые патриотически настроенные россияне решат, что им нужно устранить Путина. И это будет конец войны», — сказал экс-глава ЦРУ.

Олсон напомнил, что Россия в войне против Украины несет колоссальные потери. По данным украинской власти, они уже превышают 170 тысяч.

«Я считаю, что есть генералы, которые испытывают отвращение к этой трагической потере жизней, и они станут возможным источником восстания против Путина. И если они это сделают, я вижу Путина ходячим мертвецом. Он этого не переживет. Я думаю, что более вероятно устранение Путина, чем военное поражение», — сказал бывший глава контрразведки США.

Он также предупредил, что пока российский президент остается у власти, существует «чрезвычайный риск» того, что война может выйти за пределы Украины.

«Если война не будет прекращена из-за устранения Путина, она может легко распространиться. Мы знаем, что региональные амбиции Путина заключались в укреплении контроля над восточной Украиной, включая захват Молдовы, которая является мишенью. Мир должен знать, что Молдова находится в большой опасности», — резюмировал Олсон.