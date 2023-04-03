В новейшей истории Азербайджана начало апреля богато на разные годовщины — от печальных до славных. Тут и годовщина падения в 1993 году Кельбаджара, положившего начало тридцатилетней оккупации этого райского уголка нашей Родины, и значительно облегчившего дальнейшие планы врага по захвату наших территорий. Тут можно вспомнить и 4-дневную апрельскую войну 2016 года, сыгравшую бесценную роль в психологическом возрождении азербайджанского общества и укреплении веры в дух народа, и отвагу его армии, и каждого отдельно взятого воина.

Уже в этом году, в начале апреля была исполнена долгожданная «заупокойная» той проклятой «дыре» в самом начале прежней Лачинской дороги, на условной государственной границе, которая была «прорублена» в день оккупации Лачина — 18 мая 1992 года и ввела в лексикон такую фразу, как «Лачинский коридор». Въезда в Лачинский район на участке Дыг-Забух, которым пользовались вне нашего контроля захватчики долгие годы оккупации, уже нет — отправлен на свалку истории. И нам посчастливилось стать свидетелями этого события.

Сегодняшний день вошел в нашу историю еще одним событием, тревожным. На днях, как известно, было совершено нападение на известного азербайджанского политика, депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафаева. За пару дней до этого подлого преступления телеканал ITV показал документальный фильм-репортаж о нейтрализации в стране группы завербованных предателей, совершивших по заданию из Ирана нападение на, как было сказано самим задержанным, «известного политического деятеля». Имя жертвы названо в том репортаже не было, поэтому мы не знаем, о ком шла речь. Однако сразу обратило на себя внимание другое — рассказ подозреваемого (или, возможно даже, уже осужденного — не суть важно) обнажил методы работы сети иранского подполья. И разумеется, никакими изящностями в этих методах не пахло, они были средневеково топорными, крайне непрофессиональными для подобного рода деятельности и оставляющими очень много следов, в чем все мы, собственно и убедились, просматривая кадры нападения на посольство нашей страны в Тегеране, полные улик и «ляпов».

Да, иранская разведка работает агрессивно, подло, но уровень его профессионализма остается низким. Отсюда и такое большое количество, что называется, «палева», что, собственно, нам на руку, так как облегчает работу контрразведки.

Поэтому, когда было совершено нападение на депутата Фазиля Мустафы, ответ на вопрос древнеримского юриста: «Cui bono, seu cui prodest?» лежал уже на поверхности.

Еще вчера вечером появилась новость о задержании подозреваемых в нападении, а уже сегодня утром появилась первая информация о личностях задержанных. И что бросается в глаза — все трое являются верующими шиитами (ну, хорошо, это не возбраняется), многократно побывавшими в Иране: организатор теракта Азер Сариджанов с 2010-о по 2019-й год съездил в Иран одиннадцать раз, помощник Эльшад Аскеров с 2013-о по 2018-й год — девять раз, а непосредственнный стрелок Сабухи Ширинов — аж целых 15 раз за неполные пять лет. Наверное, «купола архитектурных творений» ездили в Иран смотреть, как те двое, поклонники «шпиля собора в Солсбери»…

Что ж, тут гадать не приходится, в какой «осиный улей» ведут нити теракта. И почерк тот, и уровень профессионализма, мягко говоря, не впечатляет. Хвала Всевышнему, что депутат отделался ранениями, не представляющими угрозу его жизни. И слава Аллаху, что эти подонки задержаны до того, как успели совершить очередное злодеяние или же просто скрыться в логове терроризма — анти-Исламской Республике Иран.

И, конечно же, снимаем шляпу перед спецслужбами нашей Родины, вырезавшими скальпелем с тела нашей страны еще один очаг гноения. Остается надеяться, что и судебные органы проявят минимум гуманизма к этим трем подонкам и впаяют им максимальный срок, полагающийся по данной статье Уголовного кодекса.

Зухраб Дадашов