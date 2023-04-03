19:55 Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 33 человек. Об этом сообщает Минздрав РФ. Отмечается, что 22 человека все еще находятся в больницах, восемь из них — тяжелом состоянии.

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09:52 Число пострадавших в результате взрыва в «патриотичном» кафе Санкт-Петербурга возросло до 32, сообщает «РИА Новости».

10 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в экстренных службах.

Вчера в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого был убит z-блогер Владлен Татарский (Максим Фомин).