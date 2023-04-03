В рамках оперативно-розыскных и оперативно-следственных мероприятий, проведенных совместно МВД, СГБ и Генеральной прокуратурой в связи с уголовным делом о покушении на депутата Фазиля Мустафу, были выявлены и задержаны 4 человека. Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, распространились сведения о звуках выстрелов со стороны сотрудников полиции в Гарадагском районе Баку. Было отмечено, что в нескольких направлениях в столице устанавливаются посты полиции и проводятся контрольные мероприятия.