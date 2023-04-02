Джо Байден распорядился оказать федеральную помощь штату Арканзас из-за торнадо, сообщается на сайте Белого дома.

Он распорядился оказать содействие местным властям в проведении восстановительных работ после торнадо. Помощь может включать в себя, в частности, гранты на временное жилье и ремонт домов.

В результате стихийного бедствия, охватившего восемь штатов, были разрушены жилые дома, ряд объектов инфраструктуры, среди которых школа, церковь и театр. Наибольшее число погибших зафиксировано в Арканзасе, Индиане и Теннесси.