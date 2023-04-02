Помощник министра торговли США по глобальным рынкам и гендиректор американской Внешнеторговой службы Арун Венкатараман в рамках регионального турне прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает посольство США в Азербайджане, Венкатараман, имеющий более чем 20-летний опыт работы в международной торговле, в ходе своей профессиональной деятельности консультировал частные компании, международные организации и правительство США.

Он также посетит Турцию, Армению и Грузию. Во время пребывания в Баку помощник министра торговли Венкатараман проведет встречи с Ильхамом Алиевым и другими государственными лицами. Вместе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым он примет участие в американо-азербайджанском форуме чистой и зеленой энергии, встретится с представителями американских компаний и подчеркнет важность партнерства США с Азербайджаном в экономической и энергетической сферах.