Правоохранительные органы Венесуэлы задержали 42 человека в рамках антикоррупционного расследования.

Об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб.

По данным газеты La Nación, операция по задержанию людей, причастных к коррупции, началась 17 марта. Тогда же президент Венесуэлы Николас Мадуро принял отставку министра нефтяной промышленности страны Тарека эль-Айссами и пообещал очистить государственную нефтегазовую компанию PDVSA от коррупции.

Генеральная прокуратура Венесуэлы ранее сообщила о начале антикоррупционного расследования после задержания некоторых госслужащих. По данным ведомства, «расследуемые преступления касаются различных ветвей и уровней власти, вовлечены оказались стратегические для развития страны и правосудия сферы».