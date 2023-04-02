Более тысячи сотрудников полиции, жандармерии и пожарной охраны получили ранения во второй половине марта при пресечении массовых беспорядков, возникавших в ходе манифестаций против пенсионной реформы. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью воскресному еженедельнику Le Journal du Dimanche.

«С 16 марта 1 093 сотрудника полиции, жандармерии и пожарной охраны получили ранения, — сказал Дарманен. — Было совершено более 2,5 тыс. поджогов и 316 нападений на общественные учреждения».

Он подчеркнул, что сотрудники полиции «применяют силу только в ответ на чрезвычайно жестокие атаки профессиональных погромщиков, которые уничтожают имущество и нападают на полицейских».

Дарманен отметил, что с начала социальных протестов службы собственной безопасности полиции и жандармерии возбудили 38 дел по фактам возможных нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов. «В 2020 году 101 полицейский и жандарм получил наказание за чрезмерное применение силы, в 2021 году — 111 человек», — добавил Дарманен, напомнив, что в стране насчитывается около 250 тыс. сотрудников правоохранительных органов.