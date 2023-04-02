Китайская частная аэрокосмическая компания Space Pioneer сообщила в воскресенье об успешном первом запуске ракеты-носителя «Тяньлун-2», сообщает «Интерфакс».

«2 апреля в 16:48 по местному времени (в 12:48 по Баку) ракета-носитель «Тяньлун-2″ была успешно запущена с космодрома Цзюцюань в Китае и успешно вывела на заданную орбиту спутник», — говорится в ее сообщении.

Выведенный аппарат планируется использовать для тестирования различных технологий и проведения экспериментов в области съемки земной поверхности с помощью ее дистанционного зондирования.

Основной целью запуска было испытание систем ракеты и их взаимодействия, также специалисты фиксировали изменения различных параметров в ходе полёта ракеты.

По данным компании, «Тяньлун-2» способна выводить около 2 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и около 1,5 тонны на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.