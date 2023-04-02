Задымление произошло на глубине 190 м на шахте «Обуховская» недалеко от города Зверево Ростовской области РФ, сообщает ТАСС.

В забое находятся почти 230 человек, их эвакуируют.

«В 6 км от города Зверево на центральной промежуточной подстанции, находящейся на глубине 190 м, шахты «Обуховская» произошло задымление. В забое находятся 229 человек, в настоящее время проводится их эвакуация. Открытого горения нет, на месте происшествия запущена вентиляционная система», — говорится в сообщении.