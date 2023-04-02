На территории Азербайджана по состоянию на второе апреля продолжаются осадки, в предгорных и горных районах выпал снег.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Высота снежного покрова в Грызе составила 21 см, Шахдаге — 20 см, Лерике — 15 см, Гахе — 11 см, Дашкесане, Алтыагадже, Гедабейе — 9 см, Шеки — 8 см.

Более подробную информацию о наблюдаемых и ожидаемых погодных условиях и ситуации на реках вы можете получить на сайте meteo.az.