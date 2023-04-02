Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали 15 медалей на турнире «Суада Дилберович» в столице Боснии и Герцеговины городе Сараево.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, азербайджанские гимнастки взяли пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Алина Мамедова завоевала три золота (многоборье, обруч, мяч), одно серебро (лента), одну бронзу (булавы), Лейли Агазаде — два золота (булавы, лента), два серебра (многоборье, кольцо), одну бронзу (мяч), а Мадина Демирова — два серебра (мяч, булавы) и три бронзы (многоборье, лента, кольцо).