В Сенат США внесен законопроект, предусматривающий усиление поддержки США для укрепления безопасности стран Черноморского региона, в том числе Грузии. Название законопроекта — «Акт о безопасности Черного моря от 2023 года», сообщают грузинские СМИ.

Его авторами являются конгрессмены-республиканцы и демократы, в том числе Джин Шахин, Митт Ромни, Бен Кардин, Дик Дурбин и другие.

В законопроекте подчеркивается, что безопасность Черноморского региона важна для интересов национальной безопасности США, а также европейской и глобальной безопасности.

Законопроект предусматривает активизацию внешней политики США в Черноморском регионе, в том числе в координации с НАТО и Евросоюзом, а также укрепление экономических связей между странами Черноморского региона и США. В документе также говорится о поддержке инициативы Черного моря.